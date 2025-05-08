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Сладкое искушение: как молодое поколение меняет рынок корейских десертов — мороженое или билет на концерт

1:25
Экономика

Цены на бинсу, популярный корейский десерт, мороженое из колотого льда с добавлением сладких ингредиентов и вкусных сиропов, достигли новых высот в лучших отелях Сеула (Южная Корея).

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мороженое

К примеру, в некоторых роскошных отелях за порцию корейского мороженого отдают 150 000 вон (более 8 500 рублей). На такую же сумму турист может посетить концерт BLACKPINK или купить билет на самолет на остров Чеджу, чтобы избежать летней жары. 

Самый дешевая вариация корейского мороженого стоит около 2000 вон (более 113 рублей).

Клэр Ю, менеджер по маркетингу отеля Four Seasons, отметила, что большинство клиентов, заказывающих бинсу, не являются постояльцами отеля, и высокий спрос обусловлен сезонностью товара. Цены на бинсу с манго также выросли в других отелях, таких как Lotte и Shilla, где цены достигли 110 000 вон.

Эксперты связывают рост популярности дорогого бинсу с активностью потребителей поколения Z в социальных сетях. Молодежь предпочитает делиться своим опытом, что делает элитные десерты более привлекательными для фотографий и публикаций, способствуя дальнейшему росту цен, передает The Korea Times.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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