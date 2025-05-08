Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы кошек, нуждающиеся в постоянном внимании: что важно знать
Безумие в Милане: Интер и Барса устроили футбольную феерию
Ошибки молодости не приговор: советы Анны Семенович, которые помогут отпустить прошлое
Плита, хлеб и влага — триггеры, после которых начинается тараканий ад
7 тревожных скрытых признаков сотрясения мозга, о которых вы не знали
Телефон останется при тебе, но не в любой ситуации — когда инспектор ГАИ может его взять
Лаванда не прижилась — посадили её копию и не пожалели: растёт пышнее и дольше
Когда кожа как наждачка: один натуральный ингредиент возвращает ей мягкость и спокойствие
Морщины прячутся под подушкой — и выходят, когда ты не готова

Карьера или семья? Что важно для сотрудников 20-40 лет

2:28
Экономика

Исследование, основанное на общенациональном онлайн-опросе 2690 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 44 лет, было проведено с 31 января по 14 февраля в Южной Корее.

япония японцы зима
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
япония японцы зима

Когда респондентов спросили о самых важных аспектах жизни, 38,1% независимо от пола выбрали работу в качестве главного приоритета. Следующими по важности были досуг и самореализация (23,1%), романтические отношения, включая свидания и брак (22%), и дети (16,8%). 

Работа оставалась первоочередной для обеих полов, хотя наблюдались небольшие гендерные различия в остальных приоритетах: женщины чаще акцентировали внимание на личной жизни (24,5%) по сравнению с партнерством (20,9%), в то время как мужчины оценили партнерство выше личной жизни (23,1% против 21,7%).

Дети занимали наименьший приоритет для обоих полов: 17% женщин и 16,6% мужчин выбрали его как наиболее важный аспект. Работа стала главным приоритетом во всех возрастных группах и среди представителей обоих полов, независимо от наличия детей.

Опрос показал, что 78% респондентов считают работу необходимой для заработка, а около 80% женщин и 70% мужчин согласны с важностью участия женщин на рынке труда. Более того, большинство участников не согласились с мнением, что работа матери негативно сказывается на её детях.

Кроме того, около 70% мужчин и 80% женщин поддерживают активное участие мужчин в домашних делах и воспитании детей, особенно в семьях с двумя доходами. Отчет делает вывод, что высокий уровень согласия между полами в изменении гендерных ролей свидетельствует о необходимости принятия эффективных мер в этой области. Подчеркивается, что политика, основанная на предположении о женщинах как домохозяйках, устаревает, и важна поддержка, учитывающая активную роль женщин на рынке труда, The Korea Times.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Еда и рецепты
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером Аудио 
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Вино, водка, шампанское: что пили в советских ресторанах Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Последние материалы
Телефон останется при тебе, но не в любой ситуации — когда инспектор ГАИ может его взять
Лаванда не прижилась — посадили её копию и не пожалели: растёт пышнее и дольше
Карьера или семья? Что важно для сотрудников 20-40 лет
Когда кожа как наждачка: один натуральный ингредиент возвращает ей мягкость и спокойствие
Морщины прячутся под подушкой — и выходят, когда ты не готова
Он стоял, как палка, а теперь пышнее фикуса: неожиданный рецепт
Как блокировка магния помогает эффективно сбросить вес
Забудьте про химию: как за месяц превратить участок в живую экосистему
В Родопских горах нашли источник, который оживляет тела и души
Наледь исчезает, как по волшебству — всё благодаря неожиданному ингредиенту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.