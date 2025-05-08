Карьера или семья? Что важно для сотрудников 20-40 лет

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, основанное на общенациональном онлайн-опросе 2690 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 44 лет, было проведено с 31 января по 14 февраля в Южной Корее.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ япония японцы зима

Когда респондентов спросили о самых важных аспектах жизни, 38,1% независимо от пола выбрали работу в качестве главного приоритета. Следующими по важности были досуг и самореализация (23,1%), романтические отношения, включая свидания и брак (22%), и дети (16,8%).

Работа оставалась первоочередной для обеих полов, хотя наблюдались небольшие гендерные различия в остальных приоритетах: женщины чаще акцентировали внимание на личной жизни (24,5%) по сравнению с партнерством (20,9%), в то время как мужчины оценили партнерство выше личной жизни (23,1% против 21,7%).

Дети занимали наименьший приоритет для обоих полов: 17% женщин и 16,6% мужчин выбрали его как наиболее важный аспект. Работа стала главным приоритетом во всех возрастных группах и среди представителей обоих полов, независимо от наличия детей.

Опрос показал, что 78% респондентов считают работу необходимой для заработка, а около 80% женщин и 70% мужчин согласны с важностью участия женщин на рынке труда. Более того, большинство участников не согласились с мнением, что работа матери негативно сказывается на её детях.

Кроме того, около 70% мужчин и 80% женщин поддерживают активное участие мужчин в домашних делах и воспитании детей, особенно в семьях с двумя доходами. Отчет делает вывод, что высокий уровень согласия между полами в изменении гендерных ролей свидетельствует о необходимости принятия эффективных мер в этой области. Подчеркивается, что политика, основанная на предположении о женщинах как домохозяйках, устаревает, и важна поддержка, учитывающая активную роль женщин на рынке труда, The Korea Times.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.