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Киевский режим снова накачивают деньгами: очередной транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро от ЕС

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Экономика

Европейская комиссия объявила о выделении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Член ЕК по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС продолжает поддерживать Украину во всех аспектах: политическом, финансовом, экономическом и военном. 

Этот транш является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration на общую сумму 45 миллиардов евро и уже представляет собой четвертую выплату в этом году. В дополнение к этому, в 2025 году было предоставлено 6 миллиардов евро, а еще 12,1 миллиарда евро будет выделено позже в текущем году.

Также Домбровскис отметил, что эти кредиты должны быть погашены за счет доходов от замороженных российских государственных активов в ЕС, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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