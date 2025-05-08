Киевский режим снова накачивают деньгами: очередной транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро от ЕС

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия объявила о выделении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евро

Член ЕК по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС продолжает поддерживать Украину во всех аспектах: политическом, финансовом, экономическом и военном.

Этот транш является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration на общую сумму 45 миллиардов евро и уже представляет собой четвертую выплату в этом году. В дополнение к этому, в 2025 году было предоставлено 6 миллиардов евро, а еще 12,1 миллиарда евро будет выделено позже в текущем году.

Также Домбровскис отметил, что эти кредиты должны быть погашены за счет доходов от замороженных российских государственных активов в ЕС, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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