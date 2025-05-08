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Россия и Китай ускоряют реализацию газопровода: что стоит за масштабным проектом Сила Сибири – 2

1:23
Экономика

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Кремле проект "Сила Сибири — 2" и поручили ускорить его реализацию, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Он отметил, что значительная работа уже выполнена, включая технико-экономическое обоснование. В настоящее время продолжаются переговоры между компаниями по экономическим условиям.

При этом Новак подчеркнул, что изменение маршрута газопровода "Сила Сибири — 2", минуя Монголию, не обсуждается. Газопровод должен соединить территорию Ямала и Западной Сибири с Китаем, с максимальной мощностью в 50 миллиардов кубометров газа в год. В декабре 2023 года было сообщено о согласовании условий строительства проекта между "Газпромом" и китайской CNPC, а также проводятся изыскательские работы для прокладки трубопровода через Монголию.

Кроме того, в апреле Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ, заявлял о возможных вариантах маршрута "Силы Сибири — 2". Одна из опций включает прокладку трубы через Монголию, в то время как альтернативный маршрут предусматривает строительство газопровода полностью по территории России с выходом к границе у Забайкальска, пишет ТАСС.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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