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Как один универмаг в глубинке США стал мировым гигантом — история, начала крупного бизнеса

2:44
Экономика

Что объединяет сельскую Америку, дешевизну и глобальное доминирование? Ответ — Walmart. Сегодня эту сеть знают даже те, кто ни разу не был в США. Но мало кто догадывается, что начиналось всё с одного дисконтного магазина в небольшом городке.

walmart
Фото: commons.wikimedia.org by TaurusEmerald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
walmart

От универмага до мечты

Всё началось в 1940-х, когда Сэм Уолтон, будучи 23-летним стажёром в J.C. Penney, впервые погрузился в мир торговли. Вернувшись с войны, он открыл магазин Ben Franklin по франшизе в Ньюпорте. Увлечённый идеей скидок, он быстро увеличил оборот с $80 000 до $225 000 всего за три года. Однако владелец помещения выгнал его, передав бизнес сыну. Это стало поворотным моментом: Уолтон решил создать своё.

С 1951 по 1962 год он запустил 14 магазинов Walton's 5–10 в небольших городах. Однако руководство Ben Franklin отказалось масштабировать модель низких цен. Так, в 1962 году появился первый Walmart в Роджерсе, штат Арканзас.

Заполнение пустоты

Уолтон заметил, что в глубинке США почти нет универмагов. Он решил это изменить, сделав ставку на сельские и пригородные территории. В 1970 году Walmart стал публичной компанией с выручкой $44,2 млн и 38 магазинами. К 1979 году сеть насчитывала уже 276 точек и принесла $1 млрд дохода.

Мощная экспансия

К 1980-м Walmart превращается в гиганта. Появляется Sam's Club, растёт доля китайских поставок. К 1985 году — 880 магазинов и $8,4 млрд выручки. К 1990 году продажи достигли $32 млрд, а компания выходит на рынки Мексики, Канады, Европы и Южной Америки.

Сэм Уолтон ушёл из жизни в 1992 году, передав руководство сыну. К 2000-м Walmart — привычная часть быта американцев. Сеть активно осваивает онлайн-продажи, переживает ритейл-кризисы и пандемию, оставаясь лидером рынка.

Сегодня Walmart управляет 11 523 магазинами по всему миру. Только в США работает 4631 из них.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

Арканза́с (также Арка́нзас; англ. Arkansas, американское произношение: [ˈɑːrkənsɔː]) — штат на юге США, находится в Юго-Западном регионе, в 2021 году население составило 3 042 231 человек, занимает 34-е место среди штатов США.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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