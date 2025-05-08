Серебро остаётся востребованным в промышленности, но оно очень сильно уступает золоту — что происходит с рынком

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

На первый взгляд может показаться, что оба металла — золото и серебро — растут в цене. Но если присмотреться, становится ясно: серебро заметно отстает. И дело тут не в капризах рынка.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебро

Унция золота стоит как 102 унции серебра — в прошлом году соотношение было 84,7. Такой дисбаланс возник не случайно.

Центробанки по всему миру уже два года активно скупают золото. После заморозки российских резервов они стремятся обезопасить свои активы. Итог? Спрос на жёлтый металл вырос в пять раз. Серебро в этой игре оказалось на вторых ролях.

"Цены на серебро продолжат отставать от золота", — предупреждают аналитики Goldman Sachs.

И хотя серебро — важный промышленный металл, на него сейчас давит спад производства солнечных панелей в Китае. А это один из ключевых драйверов его потребления.

Золото же, напротив, выигрывает от глобальной нестабильности. Инвесторы и центробанки уходят в защитные активы, поднимая котировки.

На спотовом рынке 6 мая 2025 года золото стоило $3373,84 за унцию, серебро — $33,03. С начала года рост составил 27% и 14,16% соответственно. Прогнозы остаются оптимистичными: базовая цель по золоту — $3700 к концу 2025 года, а в случае кризисного сценария — до $4500.

"Золото остается стратегически привлекательным активом", — отмечает Алена Николаева из Astero Falcon.

Инвесторы, уставшие от волатильности, могут фиксировать прибыль на текущих уровнях. Но для новых вложений оптимальной зоной называют $3000 за унцию.

Уточнения

У́нция (лат. uncia, от ūnus — "один") — название нескольких единиц измерения массы, а также двух мер объёма жидких тел, одной единицы измерения силы и нескольких денежных единиц, образованных как двенадцатая доля другой единицы.



Волати́льность (англ. volatility — "изменчивость") — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.



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