Пушнина на вес золота: как она спасала советскую экономику в годы войны

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажи пушнины сыграли значительную роль в получении валютной выручки СССР в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Мех

Согласно докладу Российского экспортного центра (РЭЦ), экспорт в 1941–1945 годах стал важным источником пополнения государственной казны. В начале войны объем экспорта резко снизился, так как Германия была основным торговым партнером, и после захвата главных сельскохозяйственных районов поставки стали невозможными.

Ситуация изменилась в 1942–1943 годах, когда экспорт начал восстанавливаться до уровней 1933 года, и основным товаром, отправляемым за границу, стала пушнина, доля которой составила треть от общего объема экспорта. В период с 1941 по 1945 год поставки пушнины обеспечили более 26% всей валютной выручки страны, что эквивалентно стоимости производства почти 5000 танков Т-34-85.

Основными покупателями советской продукции стали США, Иран и Великобритания. К концу войны пушнина уступила место прядильным материалам и продуктам питания, и в 1945 году объем советского экспорта превысил 1,5 миллиарда рублей. Из них на поставки хлопка, льна и шерсти пришлось 376 миллионов рублей, передает РБК.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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