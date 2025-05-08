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Маркетплейсы угрожают торговым центрам: что будет с офлайн ритейлом в России

1:44
Экономика

В пресс-службе Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) обсудили вопросы о возможном исчезновении торговых центров в России из-за скидок на маркетплейсах.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Они отметили, что внимательно следят за изменениями на рынке торговли, и, безусловно, у офлайн-ритейла могут возникнуть серьезные проблемы в ближайшем будущем. Основная причина этих проблем заключается в том, что сегмент маркетплейсов гораздо менее зарегулирован и платит значительно меньше налогов, чем традиционная торговля, где добавляются налоги на торговую недвижимость, пишут Известия.

Специалисты подчеркнули, что торговые центры важны не только для розничной торговли, но и для социализации населения. В них создаются общественные пространства для различных мероприятий, таких как школы по интересам, клубы, спортивные и медицинские учреждения. Этот процесс развивается высокими темпами.

Однако для сохранения этого направления необходимо, чтобы в торговых центрах продолжал функционировать ретейл, поскольку арендаторы розничной торговли приносят наибольший доход. Ретейлу также нужен дополнительный трафик, который создают операторы социальных и общественных услуг.

Эксперты предложили уравнять возможности онлайн и офлайн торговли через разумное государственное регулирование, что позволит создать равные условия для конкуренции между традиционной розницей и интернет-торговлей. Они отметили, что есть хорошие возможности для этого в рамках разрабатываемого закона о цифровой экономике, и в конечном итоге выбор останется за покупателем.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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