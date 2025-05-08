Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным на 1 апреля, количество пенсионеров, зарегистрированных в Социальном фонде России, сократилось до 40,961 млн человек.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Об этом сообщает ТАСС. В январе их было 41,169 млн, а в апреле 2024 года — 40,982 млн. Особенно снизилось число получателей пенсий по старости, уменьшившись с 33,379 млн в январе до 33,187 млн в апреле.

Число работающих пенсионеров также уменьшилось, составив 7,963 млн в апреле по сравнению с 8,208 млн в январе, тогда как число неработающих пенсионеров возросло с 32,960 млн до 32,997 млн. Эксперты связывают эти изменения с увеличением пенсионного возраста.

Кроме того, Социальный фонд РФ 6 мая сообщил, что средняя сумма пенсионных выплат в стране на 1 января составила 23 175,17 рублей в месяц. На начало года социальные доплаты к пенсии минимального прожиточного уровня получали 6,1 млн человек.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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