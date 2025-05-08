Эксперт раскрыл тайну: качественное вино не бывает дешевле 500 рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антон Катаржин, главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", что бутылка качественного российского вина не может стоить менее 500 рублей.

Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вино

Он подчеркнул, что это минимальная цена для хорошего вина.

Однако Катаржин также отметил, что более дешевые варианты вина могут быть вполне приемлемыми для потребления. По его словам, законодательство надежно защищает интересы потребителей, и если на бутылке указано "российское вино", это означает, что оно действительно изготовлено из местного винограда. Вино стоимостью менее 500 рублей не будет фальсифицированным или опасным, но его качество, вероятно, будет ниже, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что винодельня "Кубань-Вино", одна из крупнейших в Краснодарском крае, планирует в 2025 году увеличить производство премиальных вин в 1,6 раза, что составит 4,5% от общего оборота компании.

Уточнения

Виноде́льческое хозя́йство или виноде́льня, или ви́нный заво́д — хозяйство, производящее вино. В широком смысле винодельней может называться и крупный производитель вина, владеющий целой сетью винзаводов.



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