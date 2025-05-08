Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фото: commons.wikimedia.org by Anthony92931, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Burger King

Компания Burger King стала участником судебного заседания по иску, утверждающему, что её реклама вводит клиентов в заблуждение: сэндвич Whopper и другие продукты были больше, чем они есть на самом деле.

Судья округа Майами Рой Альтман признал, что потребители были обмануты этой рекламой.

Девятнадцать клиентов из 13 штатов обвинили Burger King в значительном преувеличении размеров многих блюд в своей рекламе как в магазине, так и в интернете. В компании утверждают, что цель фотографий в меню — сделать еду максимально привлекательной, и признают, что фотографии сэндвичей представлены более "стилизованно".

Альтман отметил, что реклама Burger King выходит за рамки обычного преувеличения и хвастовства. Судья также подчеркнул, что Burger King якобы сильно преувеличивал размеры своих продуктов, особенно в рекламе после 2017 года.

Компания Burger King, принадлежащая канадской Restaurant Brands International, заявила, что говяжьи котлеты, показанные в рекламе, такие же, как те, которые подаются в ее ресторанах по всей территории США, пишет nypost.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).



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