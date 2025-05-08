Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форма, цвет и один трюк: ногти, которые притворяются длиннее
Красота, сон, либидо: как вернуть себя после 40, просто перестав делать эти вещи
Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит
Спрячьте всё — от денег до ёлочных игрушек: тайные зоны хранения в квартире
Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли
300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца
175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации

Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году

1:18
Экономика

Миллионы британцев, ожидавших ещё одну выплату в связи с ростом стоимости жизни, потерпели разочарование, так как правительство подтвердило, что в 2025 году новых денежных выплат не будет.

малоимущий
Фото: pixabay.com by 1680898, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
малоимущий

Министерство труда и пенсий (DWP) ранее предоставляло единовременные пособия с 2022 по 2024 год, чтобы помочь малоимущим семьям справиться с увеличивающимися расходами и инфляцией.

Пособия варьировались от 150 до 326 фунтов стерлингов (от 16 500 до 33 000 рублей) и были предназначены для людей с низкими доходами, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Однако DWP четко заявило, что новых социальных выплат в этом году не планируется.

Вместо этого тем, кто продолжает испытывать финансовые трудности, рекомендуется проверить наличие невостребованных пособий или альтернативных форм поддержки. Власти также предупреждают об активности мошенников, которые нацелены на уязвимых людей, отправляя поддельные сообщения и электронные письма с просьбой предоставить личную информацию для оформления несуществующих платежей, пишет The Sun.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Экономика и бизнес
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится Аудио 
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты
Садоводство, цветоводство
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Последние материалы
Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит
Спрячьте всё — от денег до ёлочных игрушек: тайные зоны хранения в квартире
Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли
300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца
175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации
Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году
Фанаты фильма Назад в будущее раскрыли интересную деталь сюжета культовой картины
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.