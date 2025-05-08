Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Миллионы британцев, ожидавших ещё одну выплату в связи с ростом стоимости жизни, потерпели разочарование, так как правительство подтвердило, что в 2025 году новых денежных выплат не будет.

Фото: pixabay.com by 1680898, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ малоимущий

Министерство труда и пенсий (DWP) ранее предоставляло единовременные пособия с 2022 по 2024 год, чтобы помочь малоимущим семьям справиться с увеличивающимися расходами и инфляцией.

Пособия варьировались от 150 до 326 фунтов стерлингов (от 16 500 до 33 000 рублей) и были предназначены для людей с низкими доходами, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Однако DWP четко заявило, что новых социальных выплат в этом году не планируется.

Вместо этого тем, кто продолжает испытывать финансовые трудности, рекомендуется проверить наличие невостребованных пособий или альтернативных форм поддержки. Власти также предупреждают об активности мошенников, которые нацелены на уязвимых людей, отправляя поддельные сообщения и электронные письма с просьбой предоставить личную информацию для оформления несуществующих платежей, пишет The Sun.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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