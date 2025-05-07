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Да будет свет! В Абхазии ИнгурГЭС полностью обеспечивает электроэнергией с 1 апреля

1:08
Экономика

Абхазия с 1 апреля полностью перешла на электрообеспечение от ИнгурГЭС, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Об этом пишет EADaily.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

В зависимости от погоды, суточное потребление электроэнергии в стране колеблется от 6,5 до 7,5 миллионов кВт⋅ч.

По состоянию на 6 мая уровень воды в Джварском водохранилище составляет 461,8 метра, а суточный приток воды достиг 262 м³/с, в то время как в зимний период он составлял всего 28-30 м³/с.

Ранее из-за дефицита электроэнергии, связанного с высоким потреблением энергии, в частности из-за запрещенного майнинга криптовалют, и низким уровнем воды в водохранилище, в Абхазии вводились веерные отключения света. Чтобы справиться с дефицитом, власти республики достигли договоренности с Москвой о социальном перетоке электроэнергии из России.

Уточнения

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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