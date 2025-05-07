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Картофельный рынок: что может спасти от ценового роста в 2025 году

1:46
Экономика

Каждый год в марте — начале апреля исчерпываются запасы картофеля, и на рынок начинает поступать импортная.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Однако ситуация на рынке показала, что урожай был меньше и хуже по качеству, что привело к более раннему завершению его хранения и увеличению спроса на более дорогую импортную картошку. Апрель и май — это периоды высоких цен на картофель из-за затрат на хранение и отбраковку.

Будущее цен на картошку в России будет зависеть от погодных условий, влияющих на новый урожай. В прошлом году засуха привела к недороду, говорит доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Окончательная корректировка цен ожидается в сентябре — октябре, когда начнется копка основного урожая.

Если урожай в странах, поставляющих молодой картофель, будет хорошим, цены постепенно снизятся. С началом поступления местной молодой картошки и базового урожая из южных регионов может произойти значительное уменьшение цен. Однако избежать неурожая в будущем невозможно из-за влияния климата, но можно смягчить ситуацию с дефицитом и резким ростом цен, создав специальную инфраструктуру для сбыта картофеля из личных подсобных хозяйств, передает Общественная Служба Новостей.

Экономист приводит в качестве примера Узбекистан, где продукция из личных подсобных хозяйств успешно попадает на рынок благодаря скупщикам-коллекторам. Он подчеркивает, что если в России будет создана подобная инфраструктура, это не только пополнит рыночные фонды, но и создаст конкурентную среду, что снизит возможность манипулирования ценами. 

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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