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Приблизились к 60 долларам: что стоит за падением цен на нефть и как это отразится на топливе

1:09
Экономика

Цена барреля нефти упала с 65 долларов до 60 долларов в понедельник, 5 мая. Это связано с падением курса доллара, таможенной политикой Дональда Трампа и увеличением добычи нефти в мире.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Несмотря на кратковременный рост цен на бензин и дизельное топливо в середине апреля, их стоимость снова начинает снижаться. Литр дизельного топлива стоит ниже 1,55 евро, а бензин скоро приблизится к 1,65 евро. Недавние решения стран ОПЕК могут способствовать продолжению этой тенденции.

На рынок выставлены миллионы баррелей. В субботу, 3 мая, восемь членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Россию, объявили о планах по увеличению добычи нефти с июня на не менее 411 000 баррелей в день. Ранее страны ОПЕК+ пытались поднимать цены, ограничивая предложение и храня миллионы баррелей в резерве. Теперь же возврат этих объемов на рынок привел к снижению цен на топливо, пишет actu.orange.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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