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Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей

2:11
Экономика

Аналитики hh. ru представили рейтинг наиболее востребованных специалистов за апрель, и обнаружили значительный дефицит квалифицированных работников, при этом работодатели готовы предлагать высокие зарплаты.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Наиболее острый дефицит в Омской области наблюдается в сфере здравоохранения: на одну вакансию медицинских специалистов приходится всего 0,7 резюме, а предложенные зарплаты достигают 80,8 тысяч рублей. Кроме врачей, среди дефицитных профессий можно выделить дворников, агентов по недвижимости, поваров, пекарей и кондитеров. Также актуальны вакансии для токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, фармацевтов и зоотехников — спрос на эти профессии растет, пишет gorod55.ru.

Интересно, что высокие зарплаты ожидают не только медиков. Автослесари и автомеханики могут рассчитывать на зарплату до 122,9 тысяч рублей в месяц. Хорошо оплачиваются также вакансии для главных врачей, заведующих отделениями и инженеров.

Однако не для всех дефицитных профессий предложены привлекательные условия. Например, для медицинских сестер и товароведов зарплаты заметно ниже среднего уровня региона: медсестрам — 38 тысяч, а товароведам — около 47 тысяч рублей.

Тем не менее, в области есть вакансии для высококвалифицированных специалистов, например, врачей-стоматологов или хирургов-имплантологов, с зарплатой от 600 тысяч рублей в месяц. К ним предъявляются строгие требования, включающие высшее медицинское образование и необходимые сертификаты. Обязанности включают выполнение хирургических манипуляций и ведение медицинской документации.

Для дворников предлагаются зарплаты от 45 тысяч рублей с гарантией стабильной работы и графиком с 8:30 до 17:30, а также питанием за счет компании.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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