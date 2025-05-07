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Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт

1:29
Экономика

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура делится способами снижения платежей для собственников жилья.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Первый и самый очевидный способ — проверить, не относятся ли они к льготным категориям. Льготы могут устанавливаться как на уровне государства, так и региона.

К примеру, Герои Советского Союза, России, Соцтруда, обладатели Ордена Славы и Трудовой Славы освобождены от оплаты. Инвалиды I и II групп, ветераны войны и боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, а также пострадавшие от радиации платят половину от стоимости. Одиноко проживающие люди старше 80 лет также освобождаются от оплаты, тогда как лица в возрасте 70-80 лет платят половину. Степура рекомендует уточнить список льготных категорий по месту жительства, чтобы законно уменьшить свои платежи, информирует сайт aif.ru.

Также, если владельцы жилья в многоквартирных домах копят деньги на капитальный ремонт на специальном счете, они имеют право приостановить уплату взносов, когда сумма на этом счете достигает минимального размера фонда капитального ремонта, установленного в регионах. После завершения капитального ремонта сбор платежей возобновляется.

Кроме того, жители дома могут быть освобождены от платы, если здание подлежит сносу или изъятию для государственных нужд.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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