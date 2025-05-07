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Кто сказал, что работа должна быть с 9 до 5? Революция в графиках владельца маркетингового агентства

1:36
Экономика

Алед Нелмес, владелец маркетингового агентства в Кардиффе (Великобритания), кардинально изменил привычный рабочий график с девяти до пяти, внедрив полностью гибкую рабочую неделю.

собака в офисе
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
собака в офисе

Он позволяет своим сотрудникам работать в любое время и из любого места, чтобы достичь гармонии между работой и личной жизнью.

Бизнесмен подверг критике обычные ритуалы, которые большинство людей выполняют автоматически, и стремится создать более эффективные условия труда. Его сотрудники получают оплачиваемые перерывы, могут работать из разных мест и участвовать в мероприятиях для укрепления командного духа. После успешного перехода на четырехдневную рабочую неделю два года назад, Алед решил полностью убрать фиксированные дни и часы, внедрив 32-часовую гибкую рабочую неделю.

По его словам, такая структура позволяет удобно комбинировать работу с личными делами, уходом за детьми и другими обязанностями. Он убежден, что текущая система не учитывает уникальные биологические и неврологические особенности сотрудников, что мешает эффективному распределению работы.

Алед подчеркивает, что и женщины, и мужчины имеют свои пики энергии, которые часто не учитываются в традиционных моделях работы. В результате многие сотрудники, особенно мужчины, сталкиваются с проблемами концентрации и эффективности из-за жестких графиков, что подчеркивает необходимость изменения подхода к работе, пишет walesonline.

Уточнения

Карди́фф (валл. Caerdydd МФА: , англ. Cardiff МФА: ) — крупнейший город и столица Уэльса. Является унитарной административной единицей со статусом сити, который был получен в 1905 году благодаря бурному росту промышленности в регионе и использованию Кардиффа в качестве главного порта для транспортировки угля из Уэльса. В 1955 году город объявлен столицей Уэльса.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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