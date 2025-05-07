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Секретная стратегия Саудовской Аравии? Как наказание некоторых членов ОПЕК+ влияет на рынок

1:54
Экономика

Прошло почти два года с тех пор, как министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман публично предупредил международный фондовый рынок сырой нефти, что трейдеры столкнутся с серьёзными последствиями, если продолжат нажимать на цены вниз.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Несмотря на усилия Саудовской Аравии по поддержанию цен на уровне около 100 долларов за баррель, стало очевидно, что достичь этих цен становится всё сложнее, и даже значение в 80 долларов за баррель кажется запредельным. Объявление ОПЕК+ 3 апреля о возвращении к нормальному уровню добычи вызвало шок на рынках, продемонстрировав, что организация больше не намерена удерживать высокие цены.

Эта ситуация в сочетании с объявлением президента США Дональда Трампа о введении высоких импортных пошлин привела к быстрому падению цен на нефть, которые достигли самых низких уровней за последние четыре года. Цены на сорта нефти, такие как West Texas Intermediate и Brent, упали до 57 и 60 долларов за баррель соответственно, что на 20% ниже, чем до апрельских объявлений.

Саудовская Аравия объясняет увеличение производства намерением наказать членов картеля, которые превышают согласованные квоты, особенно Казахстан и Ирак. Ожидается, что эти страны начнут соблюдать квоты в ответ на снижение доходов.

Однако это не решит проблемы, с которыми сталкивается Саудовская Аравия и другие страны, нуждающиеся в высоких ценах для финансирования своих бюджетов и экономических реформ. Как отмечает Хавьер Блас из Bloomberg, саудовские власти уже поняли, что сокращение производства имеет ограниченный срок действия и не дало желаемых результатов, поэтому его продолжение не имеет смысла, пишет liberal.

Уточнения

ОПЕК+ - На январь 2024 года в ОПЕК+ входят 11 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.
 

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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