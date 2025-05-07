Секретная стратегия Саудовской Аравии? Как наказание некоторых членов ОПЕК+ влияет на рынок

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прошло почти два года с тех пор, как министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман публично предупредил международный фондовый рынок сырой нефти, что трейдеры столкнутся с серьёзными последствиями, если продолжат нажимать на цены вниз.

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Несмотря на усилия Саудовской Аравии по поддержанию цен на уровне около 100 долларов за баррель, стало очевидно, что достичь этих цен становится всё сложнее, и даже значение в 80 долларов за баррель кажется запредельным. Объявление ОПЕК+ 3 апреля о возвращении к нормальному уровню добычи вызвало шок на рынках, продемонстрировав, что организация больше не намерена удерживать высокие цены.

Эта ситуация в сочетании с объявлением президента США Дональда Трампа о введении высоких импортных пошлин привела к быстрому падению цен на нефть, которые достигли самых низких уровней за последние четыре года. Цены на сорта нефти, такие как West Texas Intermediate и Brent, упали до 57 и 60 долларов за баррель соответственно, что на 20% ниже, чем до апрельских объявлений.

Саудовская Аравия объясняет увеличение производства намерением наказать членов картеля, которые превышают согласованные квоты, особенно Казахстан и Ирак. Ожидается, что эти страны начнут соблюдать квоты в ответ на снижение доходов.

Однако это не решит проблемы, с которыми сталкивается Саудовская Аравия и другие страны, нуждающиеся в высоких ценах для финансирования своих бюджетов и экономических реформ. Как отмечает Хавьер Блас из Bloomberg, саудовские власти уже поняли, что сокращение производства имеет ограниченный срок действия и не дало желаемых результатов, поэтому его продолжение не имеет смысла, пишет liberal.

Уточнения

ОПЕК+ - На январь 2024 года в ОПЕК+ входят 11 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.





Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

