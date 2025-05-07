Если идти вопреки правилам мировой торговли: стратегия Трампа терпит фиаско

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговая война, инициированная Дональдом Трампом, сопровождается напряженностью на валютном рынке, особенно между долларом и евро.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Экономист Жан-Поль Бетбез проанализировал стратегию Трампа и ее ограничения. Финансовые рынки, по мнению эксперта, во многом зависят от принятия решений властей.

Трамп прямо заявил о желании ослабить доллар, что стало неожиданностью для многих. Консультанты, возможно, рассказали ему, что снижение курса доллара не решает проблемы торгового баланса США.

Трамп осознает, что его подход не работает: тарифы и критика в адрес председателя Федерального резервного банка США Джерома Пауэлла не находят понимания, и американский лидер сталкивается с экономической реальностью. В условиях нехватки рабочей силы ему нужно переосмыслить свои идеи о росте экономики.

С развитием экономики возникают новые связи, и Трампу придется признать важность многосторонней торговли и роли Всемирной торговой организации, пишет boursorama.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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