Brent снова выше: мировые цены на нефть внезапно подскочили

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Brent преодолела психологическую отметку в 63 доллара за баррель, что происходит впервые с 30 апреля. Мировые рынки моментально отреагировали на эту динамику.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,45% — до 63,05 доллара за баррель. Параллельно подскочили цены и на американскую нефть: июньские фьючерсы на WTI прибавили 1,62% и достигли 60,05 доллара за баррель.

Оба показателя остаются выше своих ключевых уровней — 60 и 63 долларов соответственно — уже с 30 апреля. Это может сигнализировать о возобновлении устойчивого спроса и восстановлении интереса к сырьевым активам.

Такой рывок не остался незамеченным. Участники рынка отмечают: даже незначительные колебания в геополитике, экономике Китая или США могут вызывать быструю реакцию цен на нефть. Подобные сдвиги часто происходят именно в период, когда рынки чувствительны к любой информации, связанной с поставками и спросом.

Напомним, что колебания на рынке нефти нередко обусловлены не только экономикой, но и сезонными факторами. Весна и лето традиционно сопровождаются ростом активности в транспортной сфере, что влияет на потребление топлива и, как следствие, на котировки.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.



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