Запреты на воде и земле: Петербург временно отключает мобильность

Любите прокатиться по рекам Петербурга на гидроцикле? Придётся повременить. С сегодняшнего дня и до 17 ноября 2025 года в городе вводится ограничение на движение по водоёмам маломерных судов, не прошедших госрегистрацию. Об этом официально сообщил городской комитет по законности и правопорядку.
Запрет касается одних из самых популярных участков водных маршрутов:
Но есть исключения. Под ограничения не попадают суда, используемые властными структурами, а также отдельные категории плавсредств по специальному назначению.
Временно ограничили и движение по суше: с сегодняшнего дня до 10 мая (16:00) в пяти районах города (Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский и Центральный) действует запрет на передвижение на:
Следующий этап ограничений намечен на время проведения XIII Петербургского международного юридического форума и XI Невского международного экологического конгресса. Так что если вы привыкли к быстрой мобильности в центре — лучше заранее спланируйте маршрут.
Гидроци́кл (водный мотоцикл, скутер, реже "аквабайк") — скоростное персональное водное транспортное средство (плавсредство) со стационарным двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, предназначенное для движения путём глиссирования по водной поверхности.
Нева́ — река в России, протекающая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой Финского залива Балтийского моря.
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