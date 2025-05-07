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Запреты на воде и земле: Петербург временно отключает мобильность

1:50
Экономика

Любите прокатиться по рекам Петербурга на гидроцикле? Придётся повременить. С сегодняшнего дня и до 17 ноября 2025 года в городе вводится ограничение на движение по водоёмам маломерных судов, не прошедших госрегистрацию. Об этом официально сообщил городской комитет по законности и правопорядку.

гидроцикл
Фото: Wikimedia Commons by Cjp24, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гидроцикл

Где теперь нельзя кататься

Запрет касается одних из самых популярных участков водных маршрутов:

  • Нева — от Благовещенского до Большого Обуховского моста
  • Малая Нева — от моста Бетанкура до главного русла Невы
  • Большая Невка — от Ушаковского моста до Невы
  • Малая Невка — от Петровского моста до Большой Невки
  • Канал Грибоедова, Мойка, Фонтанка, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив — тоже под запретом

Но есть исключения. Под ограничения не попадают суда, используемые властными структурами, а также отдельные категории плавсредств по специальному назначению.

Не только вода — ограничения и на суше

Временно ограничили и движение по суше: с сегодняшнего дня до 10 мая (16:00) в пяти районах города (Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский и Центральный) действует запрет на передвижение на:

  • электросамокатах
  • электроскейтбордах
  • гироскутерах
  • сигвеях
  • моноколёсах
  • электровелосипедах

Причина — подготовка и проведение мероприятий ко Дню Победы.

Следующий этап ограничений намечен на время проведения XIII Петербургского международного юридического форума и XI Невского международного экологического конгресса. Так что если вы привыкли к быстрой мобильности в центре — лучше заранее спланируйте маршрут.

Уточнения

Гидроци́кл (водный мотоцикл, скутер, реже "аквабайк") — скоростное персональное водное транспортное средство (плавсредство) со стационарным двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, предназначенное для движения путём глиссирования по водной поверхности.

Нева́ — река в России, протекающая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой Финского залива Балтийского моря.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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