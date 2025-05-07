Конец эпохи: как 95-летний Баффет переписал правила инвестиций

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

После 70 лет беспрецедентной карьеры 95-летний Уоррен Баффет готовится передать бразды правления Berkshire Hathaway своему преемнику Грегу Абелю. Это событие знаменует конец целой эпохи в мире финансов — эпохи, когда простые принципы мудрого инвестора из американской глубинки приносили феноменальные 20% годовой доходности на протяжении семи десятилетий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

Философия Баффета, казалось бы, проста до гениальности: покупай недооценённые компании с устойчивым бизнесом и держи их десятилетиями. Но за этой простотой скрывалась невероятная дисциплина и глубина понимания рынков.

Его знаменитое правило "не теряй деньги" стало аксиомой для поколений инвесторов, а подход "покупай бизнес, а не акции" изменил саму суть инвестирования.

Баффет никогда не боялся признавать ошибки — провальная покупка Dexter Shoes в 1993 году была им самим названа "финансовой катастрофой". Но именно эта честность и способность учиться на провалах сделали его легендой.

Его ежегодные письма акционерам, написанные простым языком с фирменной иронией, стали настольной книгой для миллионов инвесторов по всему миру.

Теперь рынкам предстоит испытать жизнь "после Баффета". Хотя Грег Абель, вероятно, сохранит основные принципы управления Berkshire Hathaway, повторить магию "Оракула" вряд ли кому-то удастся. Как метко заметил Wall Street Journal: "Это был буфет" — игра слов, подчёркивающая уникальность его подхода и неповторимость его личности в финансовом мире.

Последний совет уходящего мэтра звучит так же просто и мудро, как вся его философия: "Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся".

Эти слова, как и всё наследие Уоррена Баффета, ещё долго будут оставаться путеводной звездой для тех, кто стремится к разумному инвестированию.

Уточнения

Уо́ррен Э́двард Ба́ффетт (англ. Warren Edward Buffett [ˈbʌfɪt]; род. 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов с состоянием на апрель 2025 года в 162 миллиарда долларов (Forbes).



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