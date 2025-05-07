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Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится

1:29
Экономика

В 2026 году в вашем кошельке появятся совершенно новые купюры евро — впервые за более чем 20 лет Европейский центральный банк (ЕЦБ) полностью обновляет дизайн валюты.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Готовьтесь к банкнотам с птицами, реками, водопадами и знаковыми европейскими культурными символами вместо привычных архитектурных мотивов.

Почему меняют евро?

Инициатива редизайна возникла ещё в 2022 году — ЕЦБ решил, что пришло время не только улучшить защитные элементы (новые купюры станут сложнее подделывать), но и отразить современную европейскую идентичность.

Опрос, проведённый среди 365 000 жителей Еврозоны, показал: люди хотят видеть на деньгах то, что их вдохновляет — природу, культуру и исторических личностей.

Две ключевые темы дизайна

"Европейская культура" — банкноты украсят изображения знаковых мест (например, парижского Лувра или афинского Акрополя) и выдающихся деятелей, повлиявших на историю континента.

"Реки и птицы" — акцент на устойчивость и разнообразие природы: водопады, мигрирующие птицы и реки как символы единства Европы.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала новый дизайн "символом нашей общей идентичности", подчеркнув, что он отражает ценности Евросоюза.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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