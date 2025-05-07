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В 57 лет он был таксистом, а в 67 станет миллионером: удивительная история обычного пенсионера

1:35
Экономика

Когда в 57 лет Перри Уилсон смотрел на свою жизнь, картина оказалась безрадостной — работа таксиста за минимальную зарплату, долги в 10 тысяч фунтов и неминуемая бедная пенсия.

Яндекс.Такси в Екатеринбурге
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яндекс.Такси в Екатеринбурге

Но вместо того, чтобы смириться, дедушка двоих внуков совершил нечто экстраординарное. Всего за несколько лет он превратился из простого водителя в успешного инвестора в недвижимость, который сейчас уверенно движется к статусу миллионера.

Перри начал с удвоения рабочих часов — с 40 до 80 в неделю, откладывая половину заработка. Два года железной дисциплины позволили ему накопить 20 тысяч фунтов и сделать первый шаг к мечте — купить двухквартирный дом в Стоктоне за 63 тысячи.

Это стало отправной точкой его империи. Сегодня в его портфеле уже три доходных объекта, а в ближайших планах — приобретение сразу восьми квартир.

Секрет успеха Перри — в уникальном сочетании упорства и финансовой смекалки. Он не просто покупал недвижимость, а тщательно выбирал объекты с потенциалом роста. Например, коллекция из восьми квартир за 300 тысяч фунтов после ремонта оценивается уже в 550 тысяч.

"Я не верю в выгорание, — говорит Перри. — Если цель достаточно сильна, можно пробежать сквозь кирпичную стену".

Его цель — миллион фунтов (около 108 миллионов рублей) к 67 годам — кажется всё более достижимой, пишет Mirror.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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