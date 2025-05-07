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Когда экономия заходит слишком далеко: 7 привычек бумеров, которые дорого обходятся

1:53
Экономика

Казалось бы, что может быть плохого в бережливости? Однако некоторые привычки, которые мы считаем экономными, со временем обходятся нам дороже, чем кажется на первый взгляд.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

1. Покупка оптом = скрытые расходы

Да, большая упаковка дешевле в пересчете на грамм. Но где вы будете хранить годовой запас тушенки? А если продукты испортятся? К тому же, когда чего-то много, мы используем это менее рационально.

2. "И так сойдет": откладывание обслуживания

Пропустили замену масла в машине, чтобы сэкономить? Через полгода ремонт двигателя "порадует" вас счетом на круглую сумму. То же самое с ремонтом в доме или визитами к врачу.

3. Дешево ≠ выгодно

Дешевый блендер, который сломается через месяц, или обувь, разваливающаяся за сезон — яркие примеры ложной экономии. Качественные вещи служат дольше, экономя ваши деньги в перспективе.

4. "Я и без этих ваших технологий"

Старая стиральная машина "съедает" больше электричества, чем новая энергоэффективная модель. Иногда технологии — это и есть экономия.

5. Крайности "сделай сам"

YouTube-урок не заменит 10 лет опыта сантехника. Сэкономив на вызове мастера, можно получить потоп у соседей и огромный счет за ремонт.

6. "Живем одним днем"

Сокращение пенсионных накоплений ради сиюминутной экономии — классическая ошибка. То, что кажется экономией сегодня, завтра обернется финансовой дырой.

7. Здоровье не терпит экономии

Отказ от стоматолога, витаминов или абонемента в спортзал кажется способом сберечь деньги. Но лечение запущенных проблем всегда дороже профилактики.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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