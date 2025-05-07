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Экстремальные условия: Китай строит подводную станцию на глубине 2000 метров

1:19
Экономика

Китай совершает революционный прорыв в глубоководных технологиях, начав строительство уникальной подводной исследовательской станции в Южно-Китайском море. Этот амбициозный проект планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Станция, расположенная на глубине 2000 метров, станет первым в мире долгосрочным подводным исследовательским центром. Её основная задача — изучение гидротермальных источников, богатых редкими минералами и уникальными экосистемами, где обитают более 600 видов организмов, приспособленных к экстремальным условиям.

Инженерам предстоит решить ряд сложных задач: создать систему жизнеобеспечения, устойчивую к колоссальному давлению, и разработать технологии для непрерывного мониторинга тектонической активности. Станция будет оснащена оптоволоконной сетью для передачи данных в реальном времени и подключена к флоту автономных подводных аппаратов.

Особый интерес представляют запасы гидратов метана — около 70 миллиардов тонн, что может изменить энергетический ландшафт Китая. Однако эксперты отмечают, что добыча этих ресурсов на такой глубине — технологический вызов, сравнимый с космическими миссиями.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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