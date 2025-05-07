Экстремальные условия: Китай строит подводную станцию на глубине 2000 метров

Китай совершает революционный прорыв в глубоководных технологиях, начав строительство уникальной подводной исследовательской станции в Южно-Китайском море. Этот амбициозный проект планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.
Станция, расположенная на глубине 2000 метров, станет первым в мире долгосрочным подводным исследовательским центром. Её основная задача — изучение гидротермальных источников, богатых редкими минералами и уникальными экосистемами, где обитают более 600 видов организмов, приспособленных к экстремальным условиям.
Инженерам предстоит решить ряд сложных задач: создать систему жизнеобеспечения, устойчивую к колоссальному давлению, и разработать технологии для непрерывного мониторинга тектонической активности. Станция будет оснащена оптоволоконной сетью для передачи данных в реальном времени и подключена к флоту автономных подводных аппаратов.
Особый интерес представляют запасы гидратов метана — около 70 миллиардов тонн, что может изменить энергетический ландшафт Китая. Однако эксперты отмечают, что добыча этих ресурсов на такой глубине — технологический вызов, сравнимый с космическими миссиями.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.
Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.
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