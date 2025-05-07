Свежий взгляд на морепродукты: как подкаст Рыбные люди меняет представление о морской кухне

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприятия рыбной отрасли ищут новые способы продвижения рыбы и морепродуктов в российских меню.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вяленая рыба

Трейдер "Мореодор" запустил подкаст "Рыбные люди", который будет интересен как потребителям, так и профессионалам отрасли.

Подкаст включает рубрики "Сильная переработка — гордость отрасли" и "Рыба для россиян", в которых рассматриваются проекты по популяризации рыбной продукции. В первом выпуске подкаста обсуждается минтай — простая и доступная рыба, развенчиваются мифы о ней и предоставляются советы по выбору качественного продукта. В следующем выпуске внимание уделяется тунцу, который часто встречается как в элитных ресторанах, так и в домашней кулинарии. Слушатели могут узнать о популярных видах тунца в России и о процессе его добычи.

Подкаст сейчас доступен в Telegram-канале компании и на платформе "Яндекс Музыка". Формат подкаста позволяет получать полезную информацию, не отвлекаясь от повседневных дел.

На данный момент в первом сезоне выпущено 12 эпизодов, включая специальный выпуск с экспертом по устрицам, где обсуждаются аспекты их разведения и подачи. В дальнейшем в подкасте будут участвовать различные эксперты, такие как технологи, закупщики и шеф-повара, пишет Fishnews.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.



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