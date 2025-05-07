Хотите увеличить доходы? Три привычки для финансовой независимости

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие семьи сталкиваются с трудностями из-за растущих расходов, выплат по долгам и проблем с доходами, что затрудняет накопление значительного богатства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свинья-копилка и монеты на столе

Финансовый эксперт Рэйчел Круз рассказала о простых привычках, которые помогли ей увеличть доходы. Даже если у вас нет сбережений, вы можете начать применять эти привычки.

1. Жить без долгов: Круз выросла в семье, которая перестала брать кредиты после банкротства, что научило ее не тратить больше, чем зарабатывает. Она утверждает, что отсутствие долгов позволяет инвестировать сэкономленные деньги вместо выплат банкам. Для этого рекомендуется составить план погашения долгов и использовать метод "снежного кома".

2. Жить по средствам: Неконтролируемые расходы могут привести к долгам и препятствовать накоплениям. Круз советует составлять бюджет с учетом реальных расходов и включать в него категории для резервного фонда и инвестиций, избегая "роста уровня жизни" при повышении доходов.

3. Избегать сравнений: Способы жизни других людей, особенно в социальных сетях, могут вызывать чувство неуверенности и побуждать к ненужным расходам. Круз рекомендует сосредотачиваться на своих целях и не стремиться производить впечатление на других, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.