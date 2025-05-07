Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мечта каждого инвестора — превратить 10 000 долларов в миллион. Хотя такая доходность бывает крайне редко, например, только несколько акций достигали таких показателей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

На данный момент, если бы вы вложили 10 000 долларов в акции Nvidia десять лет назад, эти акции стоили бы около 2 миллионов долларов.

Общая капитализация фондового рынка США в конце 2024 года составила около 62 триллионов долларов, и ожидается его рост до 128 триллионов в 2025 году.

Nvidia имеет все шансы на такой успех благодаря своему доминированию на рынке графических процессоров, которые занимают более 90% в центрах обработки данных.

Анализируя будущие перспективы, Nvidia ожидает значительное увеличение капитальных затрат на центры обработки данных, которые должны вырасти с 400 миллиардов долларов в 2024 году до 1 триллиона долларов к 2028 году. Если Nvidia сохранит свою долю на рынке, это может привести к впечатляющему росту ее финансовых показателей в будущем, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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