Экономика под давлением: как увеличение добычи ОПЕК+ может изменить ситуацию на нефтяном рынке

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавнее увеличение добычи ОПЕК + на 411 000 баррелей в день не стало неожиданностью, так как рынок уже ожидал такого решения.

Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Станки-качалки для нефтедобычи

Это увеличение стало частью попыток отменить ограничения, которые были введены ранее на 2,2 миллиона баррелей в день. На фоне снижения спроса на нефть и опасений по поводу глобальной рецессии, решение ОПЕК+ увеличить добычу создает избыточное предложение на рынке.

Экспортная цена на российскую нефть марки Urals, согласно данным Reuters, оценивалась на уровне 55 долларов за баррель, в то время как прибыль российского бюджета от нефти была запланирована на уровне 54,7 долларов за баррель. Эксперт Томас Плетсер указывает, что при опустившихся ценах на нефть в 47-48 долларов, доходы российского бюджета сократятся на 1,9 миллиарда долларов при снижении средней цены на 1 доллар за баррель.

Плетсер замечает, что при уровне цен на нефть в 50 долларов, который приведет к дефициту внешней торговли, практически исчезнет профицит российского бюджета, подчеркивая, что такой уровень цен не может поддерживаться в долгосрочной перспективе в условиях военной экономики.

Касательно стратегий ОПЕК+, важно отметить, что высокие цены на нефть всегда были важны для стран картеля, и традиционно уровень цен в 70-80 долларов считался желаемым. Если происходит увеличение запаса, это приводит к снижению цен на Brent.

При текущем уровне добычи, который составляет около 5 миллионов баррелей в день, остается вопрос о том, как долго ОПЕК + сможет поддерживать такое увеличение и какие последствия это будет иметь для автомобилистов и потребителей в целом, пишет portfolio.

Уточнения

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.





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