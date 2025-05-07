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Когда увольнение обернулось триумфом: сотрудник перешёл на работу с повышением в 40%

1:47
Экономика

В современном рабочем мире сотрудников часто призывают прилагать дополнительные усилия, проявлять инициативу и быть командными игроками.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Однако, что происходит, когда такие старания встречают безразличие или даже увольнение? Вирусный пост специалиста по программному обеспечению привлек внимание тысяч людей, так как он не только рассказывает историю триумфа, но и отражает растущее недовольство сотрудников, которые не хотят быть недооцененными.

Специалист, проработавший три года в технологической компании, взял на себя вдвое больше обязанностей после ухода двух коллег. Несмотря на возросшую нагрузку и похвалу от крупного клиента, его просьбы о повышении были игнорированы. Последней каплей стал разговор с руководителем, который заявил, что его можно заменить в любой момент.

После этого он начал искать новые возможности, продолжая работать с прибыльным клиентом, который поблагодарил руководство, но внимание не было обращено. Спустя две недели он получил более выгодное предложение от конкурирующей компании с 40% повышением зарплаты и лучшими условиями.

Когда он подал заявление об уходе, отношение к нему изменилось: его менеджер вдруг стал пытаться его удержать, называя ценным сотрудником. Но, по сути, ущерб уже был нанесён. Через месяц после перехода к новому работодателю он узнал, что крупный клиент, которым он занимался, разорвал контракт со старой компанией и перешёл к нему на новую работу. Он ушел не только с более высокооплачиваемой работой, но и с удовлетворением от того, что его усилия были вознаграждены, пишет m. economictimes.

Уточнения

Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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