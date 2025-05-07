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Алматы готовится к старту высоких технологий: запуск интеллектуальной транспортной системы к 2026 году

1:36
Экономика

В апреле 2025 года акимат Алматы совместно с китайской компанией Inspur завершил работу над концепцией интеллектуальной транспортной системы, которая планируется к запуску до августа 2026 года.

Казахстан
Фото: commons.wikimedia.org by Меридианец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казахстан

По информации пресс-службы акимата, к концу этого года в Алматы планируется достичь 100%-ного уровня экологизации общественного транспорта. Уже объявлены конкурсы на закупку 600 газовых и 200 электробусов. Частные перевозчики также намерены закупить дополнительно 800 газовых и 118 электробусов.

Шесть частных инвесторов займутся установкой электрозарядных станций, им выдано 233 технических условия для этого. Кроме того, подготовлена документация на модернизацию 10 троллейбусных подстанций с использованием "зеленых" облигаций.

В этом году акимат впервые планирует выпустить "зеленые" облигации не только для покупки электробусов и модернизации подстанций, но и для продолжения строительства линии BRT по улице Желтоксан.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что в 2024 году акимат уже закупил 770 газовых автобусов, 115 электробусов и 112 троллейбусов. В 2025 году ожидается закупка 800 газовых автобусов и 260 электробусов, что позволит сократить средний срок эксплуатации транспортных средств до 2 лет, согласно forbes.

Уточнения

Акима́т — региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация в Казахстане. Главой акимата (правительства области) является аким, он представляет президента и правительство республики в области.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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