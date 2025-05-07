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Цены на продукты растут: вот что подорожало на 8,51%

1:27
Экономика

В Татарстане снова были пересчитаны средние цены на продукты и топливо, и результаты оказались неутешительными — стоимость ряда товаров продолжает расти.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

С 14 по 28 апреля большинство мясной продукции подорожало на 1,08%. Говядина, свинина и баранина увеличили свою цену, в то время как курица подешевела на 0,84%, сообщает inkazan.ru.

Цены также выросли на молоко (жирностью 2,5-3,2%) и маргарин. Увеличилась стоимость сахарного песка, печенья и черного чая. Более значительно подорожали овощи: картофель на 4,48%, капуста на 8,51%, лук на 7,38%, свекла на 5,96% и морковь на 3,77%. Яблоки тоже стали дороже на 1,46%.

Что касается цен на топливо, стоимость литра бензина АИ-92 увеличилась на 0,17%, АИ-95 — на 0,33%, а АИ-98 — на 1,41%. Однако в среднем по Татарстану дизель подешевел на 0,36%.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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