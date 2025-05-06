Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бодрость без кофеина: чем заменить любимую чашку и не уснуть на ходу
Умный холодильник от Samsung: знает, что вы забыли купить — и сам всё закажет
Аргентинка Софья Головкина продолжает победный путь в боксе
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Натуральное удобрение: готовим жидкий настой из картофельных очисток
Звездный спортсмен, обвинённый 16 массажистами, уволен своей командой
Какие авто забирают все титулы на вторичном рынке: вам не покажется странным, что в топе снова Lada
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно
Всё, что зима сломала — весна покажет: рассказываем, как не попасть на дорогое ТО

Узбекистан открывает новую эру: высокоскоростная железная дорога соединит Хиву и Ташкент

1:40
Экономика

Узбекистан завершил строительство высокоскоростной железной дороги для южнокорейских поездов Hyundai Rotem.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

Новый электрифицированный участок Бухара-Ургенч-Хива длиной 465 км откроет движение скоростных составов в 2026 году. Президент Шавкат Мирзиёев проверил новый отрезок Ургенч-Хива и отметил, что проект является важной вехой в модернизации транспортной системы страны и её интеграции в региональные логистические цепочки.

В рамках контракта на $200 млн с Hyundai Rotem и KORAIL, подписанного в июне 2024 года, в Узбекистан будут поставлены шесть скоростных поездов с распределенной тягой. Каждый состав состоит из 7 вагонов, рассчитан на 389 пассажиров и может развивать скорость до 250 км/ч. Поезда будут обслуживать сеть длиной 1,2 тысячи км, соединяя Ташкент с Хивой.

Новая линия сократит время в пути между столицей и древним городом вдвое, с 14 до 7 часов 40 минут. Прогнозируется, что пассажиропоток вырастет с 1 до более чем 3 млн человек в год, а объем грузоперевозок — с 1 до 6 млн тонн.

Проект реализуется в рамках стратегии Узбекистана по созданию логистического и туристического хаба Центральной Азии с акцентом на внедрение современных технологий и повышение устойчивости транспортной системы, пишет economist.

Уточнения

Хаб — пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения.

  •  
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Садоводство, цветоводство
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон Аудио 
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну
Красота и стиль
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
Частный космос: что стоит за стремительным ростом этой индустрии
Секреты идеального барбекю: как соль на углях может изменить ваше приготовление мяса
Четыре фасона, которые моментально скрывают живот и делают вас стройнее
Покидает зону комфорта: ключевой игрок Ливерпуля уходит после двадцати лет
Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне
Узбекистан открывает новую эру: высокоскоростная железная дорога соединит Хиву и Ташкент
Первый билет на дирижабль Airlander 10: как можно стать одним из 100 пассажиров
Отношения США и Японии резко обострились: Токио требует капитуляции
Подземный канал между Каспием и Чёрным морями — Этот проект может изменить логистику
Рецепт, который не подведет: армянский плов с сухофруктами для праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.