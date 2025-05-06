Узбекистан открывает новую эру: высокоскоростная железная дорога соединит Хиву и Ташкент

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Узбекистан завершил строительство высокоскоростной железной дороги для южнокорейских поездов Hyundai Rotem.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

Новый электрифицированный участок Бухара-Ургенч-Хива длиной 465 км откроет движение скоростных составов в 2026 году. Президент Шавкат Мирзиёев проверил новый отрезок Ургенч-Хива и отметил, что проект является важной вехой в модернизации транспортной системы страны и её интеграции в региональные логистические цепочки.

В рамках контракта на $200 млн с Hyundai Rotem и KORAIL, подписанного в июне 2024 года, в Узбекистан будут поставлены шесть скоростных поездов с распределенной тягой. Каждый состав состоит из 7 вагонов, рассчитан на 389 пассажиров и может развивать скорость до 250 км/ч. Поезда будут обслуживать сеть длиной 1,2 тысячи км, соединяя Ташкент с Хивой.

Новая линия сократит время в пути между столицей и древним городом вдвое, с 14 до 7 часов 40 минут. Прогнозируется, что пассажиропоток вырастет с 1 до более чем 3 млн человек в год, а объем грузоперевозок — с 1 до 6 млн тонн.

Проект реализуется в рамках стратегии Узбекистана по созданию логистического и туристического хаба Центральной Азии с акцентом на внедрение современных технологий и повышение устойчивости транспортной системы, пишет economist.

Уточнения

Хаб — пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения.



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