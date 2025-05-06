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Обойдёмся без импортных моллюсков! В Приморье стартовал фестиваль мидий, где шеф-повара удивляют оригинальными блюдами

2:00
Экономика

В Приморском крае проходит Восьмой фестиваль мидий, на котором организаторы планируют обойтись без импортных моллюсков, используя только свежую продукцию местных компаний.

мидии
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мидии

Фестиваль, в котором участвуют 34 заведения общественного питания, продлится до 18 мая и предлагает 300-граммовые порции мидий в ракушке с различными соусами по фиксированной цене 660 рублей.

В разные годы на фестивале подавали мидии в соусе на основе сгущенки, а также в виде пирожков, паштетов, крем-супов и роллов. Однако фаворитами становятся более традиционные блюда, такие как мидии в сливочном и тайском соусах. Организаторы отмечают, что фестиваль не только радует местных жителей, но и привлекает иностранных туристов, способствует развитию сообщества поваров и любителей дальневосточной кухни.

Шеф-повар Георгий Чолаки из Syndicate & PortCafe считает, что из мидий можно создать множество уникальных блюд, основой которых служат различные соусы. Он подчеркнул, что мидии хорошо впитывают их аромат, и за пять лет было предложено около 30 разнообразных блюд.

Татьяна Заречнева, организатор фестиваля, отмечает, что мидии обеспечивают наибольший объем продаж на фестивалях морепродуктов в Приморье. Она выражает надежду на то, что рестораны во время фестиваля смогут готовить блюда только из свежей приморской мидии, не используя импортную.

По ее словам, проблема дефицита приморских мидий связана с низкой маржинальностью и высокими затратами на переработку, что приводит к росту цен. Она заявила, что местная марикультура способна полностью обеспечить потребности России в этом продукте и даже выйти на экспорт, и надеется, что власти обратят внимание на ситуацию и примут меры поддержки, передает Fishnews.

Уточнения

Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Известны в ископаемом виде. Типовой вид — Mytilus edulis Linnaeus, 1758. Некоторые виды характеризует космополитическое распространение. Размеры от средних до крупных. Широко используются в качестве пищевых продуктов и в марикультуре. В Калифорнии индейцы употребляли их в пищу почти 12 000 лет.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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