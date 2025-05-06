Ватикан под финансовым микроскопом: как распределяются средства между кардиналами и светскими служащими

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовая модель Ватикана является актуальной темой на фоне непрозрачности многих его операций.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ватикан

Информация о финансах, включая информацию о бонусах и других выплатах, редко доступна для широкой общественности. Это порождает спекуляции о том, как именно распределяются ресурсы и как это влияет на работу отдельных личностей и учреждений внутри Ватикана.

Сотрудники Ватикана, работающие в административных, охранных и логистических сферах, получают полную зарплату за свои услуги. Однако для тех, кто служит религиозной миссии, существует ряд нюансов, связанных с их целеустремленностью и добровольным участием в служении, что может ограничивать их амбиции в получении денежного вознаграждения. В тех случаях, когда служение основано на вере, сотрудники могут надеяться на поддержку со стороны Церкви в вопросах покрытия расходов на жилье и уход, но не всегда это гарантируется.

В 2021 году во время COVID-19 папа Франциск провел сокращение зарплат своих сотрудников на 10%. В 2024 году было объявлено о дальнейшем уменьшении выплат и премий. Это, безусловно, отразилось на общей атмосфере в Ватикане.

Кардиналы занимают высокие позиции в церковной иерархии и, как правило, получают ежемесячное вознаграждение, однако реальные преимущества их статуса могут быть более чувствительными, чем просто денежное вознаграждение. Они имеют доступ к значительным ресурсам и влияют на принятие ключевых решений внутри Церкви, включая выбор будущего папы.

Кардиналы, занимая важные позиции в церковной иерархии, получают ежемесячное пособие в размере от 4000 до 5000 евро. Кроме того, им предоставляются широкие финансовые возможности: они могут воспользоваться снижением цен на жилье, имеют доступ к различным бизнес-предложениям и бесплатному медицинскому обслуживанию.

Сравнительно, светские служащие Ватикана получают зарплату в диапазоне от 1300 до 3000 евро. Выплаты священникам и епископам также находятся в этом диапазоне, составляя от 1500 до 2500 евро. Эти данные ясно показывают различия в финансовом обеспечении между различными уровнями церковной иерархии и светскими служащими Ватикана.

В то же время, как подчеркнул сам папа римский в интервью в 2019 году, он не получает официальную зарплату, что указывает на его личное отношение к служению.

Тем не менее, Святой Престол финансируется за счет традиционных источников, включая частные пожертвования, доходы от религиозного туризма и продажи памятных товаров, что создает существенные ресурсы для поддержания его деятельности, передает kiskegyed.

Уточнения

Ватика́н — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.



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