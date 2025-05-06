Подземный канал между Каспием и Чёрным морями — Этот проект может изменить логистику

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Звучит как научная фантастика, но Азербайджан предложил соединить Каспийское и Чёрное моря подземным каналом. Причём не автодорогой или железнодорожной линией, а настоящим водным маршрутом, по которому вода из Чёрного моря будет поступать в Каспий самотёком — благодаря естественной разнице в уровнях.

Фото: Своя работа by Bazarov.abutalip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каспийское море

Эту инициативу озвучила азербайджанская компания ADOG совместно с Международным портом Зира. Проект предполагает строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров.

"Компания ADOG и Международный порт Зира объявили о начале инициативы по строительству подземного тоннеля, соединяющего Каспийское и Чёрное моря. Согласно проекту, благодаря перепаду уровней, вода из Чёрного моря сможет течь в Каспий без использования насосов", — сообщает портал Minval.

Авторы идеи считают, что такая мера может спасти мелеющий Каспий, уровень которого с 2006 года уже упал почти на два метра. А если Каспий повторит судьбу Арала, это ударит по экологии, экономике и инфраструктуре всех прибрежных стран.

Почему Казахстану это важно

Хотя официальное предложение в Казахстан пока не поступало, именно Астана может стать главным заинтересованным участником проекта. Порт в Актау уже страдает от мелководья: суда царапают дно, не могут загружаться полностью, а владельцы терпят убытки.

По словам Ерболата Тілепиева, руководителя отдела Международного морского порта Актау, если сухогрузы раньше могли перевозить до 6 500 тонн, то теперь только 5 500. То же касается и нефтяных танкеров.

"Если ситуация не изменится и дно не углубят до конца года, морская перевозка станет невыгодной — суда будут уходить полупустыми, а транспортные компании просто уйдут с нашего порта", — подчёркивает Тілепиев.

Что уже делается

Министерство транспорта Казахстана не сидит сложа руки. В прошлом году провели работы по углублению дна в порту Курык, теперь очередь дошла до Актау. Песок и ил, извлечённые со дна, будут использованы для намывки береговой линии, которая может расширить территорию страны на 171 гектар — это почти в четыре раза больше площади Ватикана.

Также планируется построить первый в стране терминал для круизных лайнеров с возможностью паспортного контроля.

Грузопоток через Каспий стабильно растёт. Только за первый квартал 2025 года количество контейнеров выросло на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на трудности, спрос на морские перевозки по-прежнему высок.

Тоннель между морями — не просто масштабный проект, а возможный путь к спасению Каспия, нового экономического рывка и укреплению связей между странами.

Уточнения

Транспортный поток Поток транспорта — это упорядоченное транспортной сетью движение транспортных средств, а также расчётный и практический показатель в транспортном деле.



Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.