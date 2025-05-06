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Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен

1:55
Экономика

Литовский оператор энергосистемы Litgrid сообщил, что в апреле местные электростанции увеличили производство до 92% от потребления, а в мае экспорт электроэнергии превысил импорт, передает EADaily.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Однако этого не хватило для устранения последствий выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией в феврале. Прибалтика продолжает сталкиваться с высокими ценами на электроэнергию, которые значительно превышают показатели прошлого года.

По данным биржи NordPool, средняя оптовая цена электроэнергии в Прибалтике в феврале выросла на 100% по сравнению с прошлым годом и составила 151-152 евро за МВт-ч, в марте — на 33%, до 90-92 евро за МВт-ч, а в апреле — на 25%, до 73-77 евро за МВт-ч. Текущие цены выше не только чем в 2024, но и чем в 2023 годах, и являются самыми высокими с начала энергокризиса.

Высокие оптовые цены негативно сказываются на экономике стран, хотя генерация ветряных и солнечных электростанций растет и может составлять до половины всей генерации. Прибалтика не импортировала электроэнергию из России с 2022 года, но энергокольцо БРЭЛЛ позволяло балансировать энергосистемы. После выхода из этого кольца в феврале, Литва, Латвия и Эстония столкнулись с новыми вызовами.

Аисте Красаускене, руководитель отдела развития рынка Litgrid, выразила озабоченность по поводу нового рынка балансирующих мощностей, который начал работать в Балтии после выхода из БРЭЛЛ, а также ограничений на коммерческую торговлю со Швецией и Польшей.

 

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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