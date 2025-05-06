Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что будет, если действовать на шаг вперёд конкурентов? Mazda и Toyota знают ответ. Ещё в 2018 году, задолго до новой волны торговых ограничений, они объявили о создании совместного предприятия — завода в Алабаме. Это был первый производственный объект Mazda в США и очередной шаг Toyota по укреплению своих позиций на американском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мазда

Открытие завода MTMUS (Mazda Toyota Manufacturing USA) оказалось стратегически верным решением. Пока другие бренды зависели от импорта, Mazda и Toyota заранее подготовились к возможным пошлинам. Сегодня, когда в США вновь ввели тарифы на автомобили, включая 100% на китайские электрокары, у MTMUS нет проблем с поставками — машины производятся внутри страны.

Интересный факт

В 2024 году на этом заводе было выпущено 895 000 двигателей. Всего предприятие даёт работу 4000 сотрудникам и производит до 300 000 автомобилей в год — поровну для обеих марок.

CX-50 и Corolla Cross — те самые модели, которые здесь собираются. Обе крайне востребованы, продаются почти без скидок и ограничены только мощностями производства.

Однако и здесь не обошлось без вызовов. В ответ на пошлины со стороны США, Канада ввела зеркальные меры. Mazda приняла решение приостановить выпуск канадской версии CX-50 — на складах и так достаточно машин, а при необходимости американскую версию можно перенаправить в Канаду.

"Эти инвестиции — ещё одно доказательство нашей долгосрочной стратегии: строить там, где продаём. Увеличивая производственные мощности в США, мы лучше обслуживаем клиентов и готовим заводы к будущему.", — заявила Toyota North America в 2019.

Mazda и Toyota предвидели перемены в отрасли и сделали ставку на локализацию. Сегодня это решение приносит им конкурентное преимущество.

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. "Ма́зда") — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили "Мазда".



Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо: ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.



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