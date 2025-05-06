Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие блинчики за 30 минут: идеальный завтрак для всей семьи
Распространенная ошибка с рисом и макаронами, которая может стоить вам жизни
Автомобиль показывает одно, навигатор — другое: кто лжёт про вашу скорость
Каждая остановка — продуманный ход: как собаки контролируют вас на поводке
Стиральная машина гремит и скачет? Не торопитесь с покупкой новой — решение есть
Иммунотерапия, которая спасает от операции: новый метод лечения рака
Медики отказались помочь: отпуск, который не должен был так закончиться
Посадите его под помидоры: летом вы будете собирать сочные плоды вёдрами
Миссия не завершена, но с сокращением: что стоит за решением США о финансировании МКС

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

2:12
Экономика

Что будет, если действовать на шаг вперёд конкурентов? Mazda и Toyota знают ответ. Ещё в 2018 году, задолго до новой волны торговых ограничений, они объявили о создании совместного предприятия — завода в Алабаме. Это был первый производственный объект Mazda в США и очередной шаг Toyota по укреплению своих позиций на американском рынке.

Мазда
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мазда

Открытие завода MTMUS (Mazda Toyota Manufacturing USA) оказалось стратегически верным решением. Пока другие бренды зависели от импорта, Mazda и Toyota заранее подготовились к возможным пошлинам. Сегодня, когда в США вновь ввели тарифы на автомобили, включая 100% на китайские электрокары, у MTMUS нет проблем с поставками — машины производятся внутри страны.

Интересный факт

В 2024 году на этом заводе было выпущено 895 000 двигателей. Всего предприятие даёт работу 4000 сотрудникам и производит до 300 000 автомобилей в год — поровну для обеих марок.

CX-50 и Corolla Cross — те самые модели, которые здесь собираются. Обе крайне востребованы, продаются почти без скидок и ограничены только мощностями производства.

Однако и здесь не обошлось без вызовов. В ответ на пошлины со стороны США, Канада ввела зеркальные меры. Mazda приняла решение приостановить выпуск канадской версии CX-50 — на складах и так достаточно машин, а при необходимости американскую версию можно перенаправить в Канаду.

"Эти инвестиции — ещё одно доказательство нашей долгосрочной стратегии: строить там, где продаём. Увеличивая производственные мощности в США, мы лучше обслуживаем клиентов и готовим заводы к будущему.", — заявила Toyota North America в 2019.

Mazda и Toyota предвидели перемены в отрасли и сделали ставку на локализацию. Сегодня это решение приносит им конкурентное преимущество.

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. "Ма́зда") — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили "Мазда".

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо: ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Последние материалы
Тонкие блинчики за 30 минут: идеальный завтрак для всей семьи
Распространенная ошибка с рисом и макаронами, которая может стоить вам жизни
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Автомобиль показывает одно, навигатор — другое: кто лжёт про вашу скорость
Каждая остановка — продуманный ход: как собаки контролируют вас на поводке
Стиральная машина гремит и скачет? Не торопитесь с покупкой новой — решение есть
Иммунотерапия, которая спасает от операции: новый метод лечения рака
Медики отказались помочь: отпуск, который не должен был так закончиться
Посадите его под помидоры: летом вы будете собирать сочные плоды вёдрами
Миссия не завершена, но с сокращением: что стоит за решением США о финансировании МКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.