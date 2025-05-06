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АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня

Экономика

Пятый блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии отключен от энергетической системы в связи с плановым годовым ремонтом, который продлится до середины июня.

АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС

В ходе этой остановки будут проведены профилактические мероприятия, техническое обслуживание, модернизация и ремонт оборудования и систем.

Шестой блок АЭС "Козлодуй" продолжает работать в обычном режиме по установленному графику.

Одним из важных элементов предстоящего ремонта является загрузка новой партии ядерного топлива типа RWFA, произведенного американской компанией Westinghouse. Это обновление является частью четырехлетнего плана по переходу на новый тип ядерного топлива в реакторе, который был запланирован на 2024 год.

АЭС сообщает о положительных результатах от первого пополнения новым типом топлива, которое было осуществлено весной прошлого года. Экспертная оценка подтверждает надежность функционирования ядерной мощности на станции, что свидетельствует о успешной реализации программы диверсификации ядерного топливного цикла.

Все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасной и стабильной работы энергообъекта АЭС "Козлодуй", передает actualno.

Уточнения

АЭС «Козлодуй» — действующая атомная электростанция в Болгарии. Станция расположена на берегу реки Дунай, в 200 км к северу от столицы страны Софии и в 5 км от города Козлодуй, в честь которого и получила название.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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