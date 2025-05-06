ОПЕК+ взбодрила рынок: падение цен на нефть неизбежно

0:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть резко упали более чем на 2 доллара за баррель в начале недели торговли, после того как ОПЕК+ объявила о намерении увеличить добычу нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Это решение вызвало опасения о том, что предложение превысит спрос на сырье. В выходные ОПЕК+ ускорил рост добычи нефти, увеличив ее на 411 000 баррелей в день в июне. Фьючерсы на нефть сорта Brent упали на 2,21 доллара, или 3,61%, до 59,08 доллара за баррель, а контракты на американскую легкую нефть снизились на 2,29 доллара, или 3,93%, до 56 долларов за баррель. Оба контракта отмечают самую низкую цену с 9 апреля.

Источники внутри ОПЕК+ также сообщили, что добровольные сокращения могут быть отменены полностью до конца октября, если государства-члены не станут строже соблюдать установленные квоты, передает actualno.

Уточнения

ОПЕК+ - на январь 2024 года в ОПЕК+ входят 11 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.





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