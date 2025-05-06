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Цены на индонезийскую гвоздику упали почти вдвое: что ждёт этот бизнес дальше

1:33
Экономика

Индонезия производит более 2/3 мирового объема гвоздики. С 2020 года Индонезия уступила Мадагаскару позицию крупнейшего экспортера этой специи.

Приправа гвоздика
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Приправа гвоздика

В 2023 году исследователи из Индонезийского университета Паттимура сообщили о снижении урожайности гвоздики на острове Харуку, расположенном к югу от Тернате. За последние десятилетия на этом острове количество осадков увеличилось на 15%, что, в сочетании с экстремальными погодными явлениями, негативно сказывается на урожае гвоздики.

Ари Ромпас, руководитель лесной кампании "Гринпис", отметил, что фермеры сталкиваются с проблемами как во время сбора урожая, так и после из-за повышенной температуры и влажности.

В магазинах по продаже специй гвоздика, собираемая местными фермерами, поступает на сортировку перед отправкой в Китай. Однако изменения климата ведут к уменьшению качества и цен на продукцию. Поставщик Румен Те сообщил, что с начала прошлого года цены на гвоздику упали почти вдвое — с 150 000 индонезийских рупий (около 745 рублей) за килограмм до 80 000 во время сбора урожая, а затем немного поднялись до 115 000 из-за сокращения предложения. Он добавил, что производство сократилось на 30-40% по сравнению с предыдущими годами, передает The Japan Times.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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