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Когда труд — удовольствие: в Исландии внедрили сокращённую рабочую неделю

1:54
Экономика

Пилотный проект по внедрению 4-дневной недели в Исландии начался ещё в 2015 году с участием примерно 2500 работников. 

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Положительные отзывы и обнадеживающие данные способствовали ускорению процесса, и к 2019 году сокращение рабочего времени стало более формализованным. Хотя это не стало обязательным правилом, большинство работников Исландии сейчас работают около 35-36 часов в неделю.

Эта трансформация произошла не благодаря указам правительства, а в результате коллективных переговоров и профсоюзных соглашений, которые обеспечили гибкость для работников. Сотрудники могли сократить количество часов или перейти на сокращенную рабочую неделю.

Поначалу существовали опасения по поводу падения производительности и сложности с компенсацией зарплаты, но исландский опыт показал обратное: производительность труда в большинстве случаев осталась на уровне или даже улучшилась. Это связано с улучшением благосостояния работников, снижением уровня стресса и увеличением удовлетворенности балансом между работой и личной жизнью.

Исландская модель успешна благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, переход осуществлялся без потери заработной платы и льгот, в отличие от других стран, где за сокращение времени приходилось компенсировать увеличение рабочего дня. Во-вторых, Исландия активно инвестировала в цифровизацию, что способствовало поддержанию производительности и развитию удаленной работы. В-третьих, переход к сокращению рабочего времени также положительно сказался на обществе, способствуя гендерному равенству, так как мужчины стали больше времени уделять домашним делам, передает jeuxvideo.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Когда труд — удовольствие: в Исландии внедрили сокращённую рабочую неделю
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