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Домой за денежное вознаграждение: США будут платить $1000 нелегалам за добровольный выезд

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Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о программе, согласно которой нелегальные иммигранты могут получить вознаграждение в размере $1 тысячи за добровольный выезд из страны. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

мигранты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мигранты

Глава ведомства Кристи Ноэм отметила, что "самостоятельная депортация" является оптимальным и безопасным способом покинуть США, избегая ареста. Министерство предлагает оплату проезда и вознаграждение через мобильное приложение CBP Home. Каждый нелегальный иммигрант, который воспользуется этим приложением для самодепортации и подтвердит факт возвращения на родину, сможет получить выплату в размере $1 тысячи, передаёт "Интерфакс".

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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