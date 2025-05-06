Домой за денежное вознаграждение: США будут платить $1000 нелегалам за добровольный выезд

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о программе, согласно которой нелегальные иммигранты могут получить вознаграждение в размере $1 тысячи за добровольный выезд из страны. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

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Глава ведомства Кристи Ноэм отметила, что "самостоятельная депортация" является оптимальным и безопасным способом покинуть США, избегая ареста. Министерство предлагает оплату проезда и вознаграждение через мобильное приложение CBP Home. Каждый нелегальный иммигрант, который воспользуется этим приложением для самодепортации и подтвердит факт возвращения на родину, сможет получить выплату в размере $1 тысячи, передаёт "Интерфакс".

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.



