Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домой за денежное вознаграждение: США будут платить $1000 нелегалам за добровольный выезд
Секрет пшеницы: когда закопать сидерат, чтобы грядки взорвались урожаем
Штрафы за цветы на даче: эти растения запрещено сажать на участке
Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин
Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня

Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии

1:03
Экономика

Один из самых необычных таможенных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, состоит в введении 100-процентной пошлины на фильмы, снятые за пределами страны.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Это решение вызвало вопросы, поскольку Трамп не предоставил подробностей о том, как будет работать этот налог, или будет ли он введён вообще. Само объявление уже привело к падению акций развлекательных и медиакомпаний, таких как Netflix и Paramount.

Существуют опасения относительно влияния таких тарифов на культурную сферу: отменят ли категорию "Лучший иностранный фильм" на "Оскаре"? Будут ли все фильмы сниматься в США? Как это отразится на американских актёрах, работающих над международными проектами?

Этот сценарий может показаться маловероятным, действия Трампа часто сложно предсказать. Его президентство напоминает реалити-шоу, которое может быть увлекательным для зрителей, но имеет свои негативные последствия для остальных, пишет CNBC.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Садоводство, цветоводство
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон Аудио 
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Садоводство, цветоводство
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин
Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня
900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно
Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп
Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.