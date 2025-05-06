Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии

Один из самых необычных таможенных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, состоит в введении 100-процентной пошлины на фильмы, снятые за пределами страны.
Это решение вызвало вопросы, поскольку Трамп не предоставил подробностей о том, как будет работать этот налог, или будет ли он введён вообще. Само объявление уже привело к падению акций развлекательных и медиакомпаний, таких как Netflix и Paramount.
Существуют опасения относительно влияния таких тарифов на культурную сферу: отменят ли категорию "Лучший иностранный фильм" на "Оскаре"? Будут ли все фильмы сниматься в США? Как это отразится на американских актёрах, работающих над международными проектами?
Этот сценарий может показаться маловероятным, действия Трампа часто сложно предсказать. Его президентство напоминает реалити-шоу, которое может быть увлекательным для зрителей, но имеет свои негативные последствия для остальных, пишет CNBC.
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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