Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Один из самых необычных таможенных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, состоит в введении 100-процентной пошлины на фильмы, снятые за пределами страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Это решение вызвало вопросы, поскольку Трамп не предоставил подробностей о том, как будет работать этот налог, или будет ли он введён вообще. Само объявление уже привело к падению акций развлекательных и медиакомпаний, таких как Netflix и Paramount.

Существуют опасения относительно влияния таких тарифов на культурную сферу: отменят ли категорию "Лучший иностранный фильм" на "Оскаре"? Будут ли все фильмы сниматься в США? Как это отразится на американских актёрах, работающих над международными проектами?

Этот сценарий может показаться маловероятным, действия Трампа часто сложно предсказать. Его президентство напоминает реалити-шоу, которое может быть увлекательным для зрителей, но имеет свои негативные последствия для остальных, пишет CNBC.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

