ЦБ ставку не менял, а банки снизили проценты: что происходит с вкладами россиян

Несмотря на то что Центральный банк России на апрельском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%, сразу пять крупнейших банков страны из топ-20 начали понижать ставки по вкладам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы маркетплейса "Финуслуги", которое поступило в распоряжение ТАСС.

В "Финуслугах" пояснили, что по итогам заседания ЦБ в апреле процентные ставки изменились в пяти крупнейших банках. В одном случае речь шла о разнонаправленной динамике, но в остальных зафиксировано снижение ставок на диапазон от 0,17 до 1 процентного пункта.

Эксперты отмечают, что в целом корректировка ставок оказалась умеренной. По сравнению с уровнем на 25 апреля, доходность по трёхмесячным депозитам сократилась на 0,05 процентного пункта, по полугодовым — на 0,11 п. п., а по годовому вкладу — на 0,09 п. п.

На 6 мая 2025 года средняя ставка по трёхмесячному вкладу в двадцатке крупнейших банков составляет 19,75%, по полугодовым — 19,55%, по годовым — 18,64%. Несмотря на высокую ключевую ставку, доходность вкладов постепенно опускается, что может отразиться на интересе граждан к традиционным банковским продуктам.

Уточнения

Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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