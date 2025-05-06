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Сруб, баня, беседка: что покупают дачники и сколько тратят в 2025 году

2:26
Экономика

В первом квартале 2025 года на платформе Авито наблюдается заметный рост продаж срубов и дачных построек, который составил 37%.

Беседка
Фото: web.archive.org by HUBERT CHO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Беседка

Продажи готовых навесов увеличились в 2,5 раза, в среднем стоимость такого сооружения составила 25 000 рублей. Гаражи подорожали на 87% и продаются по 92 000 рублей. Покупка бань возросла на 73%, при этом готовые постройки стоят около 250 000 рублей. Хозблоки стали покупаться на 69% чаще, их средняя цена — 52 000 рублей. Также наблюдается 14% рост продаж веранд и террас, в среднем они стоят 50 000 рублей. Продажи беседок и колодцев также увеличились и составляют 59 000 и 16 000 рублей соответственно.

Андрей Колпаков, руководитель направления "Стройка и ремонт" на Авито, пояснил, что строительство и ремонт продолжают оставаться популярными категориями на платформе, с 90% новых товаров. Он отметил, что в настоящее время наблюдается рост онлайн-продаж, что позволяет пользователям легко искать строительные материалы, сравнивать цены и оформлять заказы. Сегодня в этой категории насчитывается 1,7 миллиона продавцов.

Продажи строительных товаров в I квартале 2025 года увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. В частности, покупки сыпучих материалов (цемент, песок, щебень) возросли на 46%, а продажи свай увеличились на 17%. Более того, спрос на строительные инструменты вырос на 44%, а продажи садовой техники увеличились в три раза.

В категории "Сантехника и водоснабжение" наблюдается 2,5-кратный рост продаж товаров для бань, саун и бассейнов, что говорит о популярности дачного строительства. Продажи отопительных систем возросли на 32%, в среднем они стоят 23 000 рублей. Количество продаж обогревателей также увеличилось на 32%, в то время как интерес к печам и каминам снизился на 17%, пишет sakh.online.

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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