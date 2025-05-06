Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Marvel сыграла в ребрендинг: как Громовержцы* превратились в Новых Мстителей и запутали фанатов
Взрыв над Европой: Франция создала неуловимое оружие
Меньшиков рассказал, о какой упущенной роли жалеет больше всего
Цвет, который видят все, но понимают не все: что вы на самом деле носите
Дерево без листьев в мае? Не спешите с топором — причина может удивить
Олег Меньшиков о годах в театре Ермоловой: пахло щами, хотел сбежать!
Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает
Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?
Секрет плодородной земли под ногами — что нужно сделать перед перекопкой

Как вы вообще живёте? Блогер рассказал японцам о пенсиях в РФ и они не поверили

1:05
Экономика

Во время путешествия по Таиланду российский блогер познакомился с пожилой парой из Японии. Разговор с ними, как он позже рассказал на платформе "Дзен", стал для него настоящим откровением — особенно когда зашла речь о пенсиях.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Пара из Японии, по словам автора, находилась на отдыхе, наслаждаясь отпуском после выхода на пенсию. Супруги сообщили, что по достижении 65 лет получают примерно 50% от своей прежней зарплаты — около 1500 долларов США, что эквивалентно 120 тысячам рублей в месяц.

Когда россиянин упомянул, что в его стране пенсионные выплаты в среднем составляют около 16 тысяч рублей, японцы, как он выразился, были крайне удивлены и даже потрясены. Они не могли понять, как можно выжить на такие суммы, особенно людям, которые всю жизнь честно трудились.

По мнению японцев, такие выплаты не соответствуют ни усилиям, ни вкладу, который человек делает в экономику за десятилетия работы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Новости спорта
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю Аудио 
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Marvel сыграла в ребрендинг: как Громовержцы* превратились в Новых Мстителей и запутали фанатов
Взрыв над Европой: Франция создала неуловимое оружие
Меньшиков рассказал, о какой упущенной роли жалеет больше всего
Цвет, который видят все, но понимают не все: что вы на самом деле носите
Дерево без листьев в мае? Не спешите с топором — причина может удивить
Олег Меньшиков о годах в театре Ермоловой: пахло щами, хотел сбежать!
Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает
Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?
Секрет плодородной земли под ногами — что нужно сделать перед перекопкой
Легенда рока в суде: авторский скандал вокруг хита Led Zeppelin грозит Джимми Пейджу миллионными исками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.