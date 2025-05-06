Как вы вообще живёте? Блогер рассказал японцам о пенсиях в РФ и они не поверили

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время путешествия по Таиланду российский блогер познакомился с пожилой парой из Японии. Разговор с ними, как он позже рассказал на платформе "Дзен", стал для него настоящим откровением — особенно когда зашла речь о пенсиях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Пара из Японии, по словам автора, находилась на отдыхе, наслаждаясь отпуском после выхода на пенсию. Супруги сообщили, что по достижении 65 лет получают примерно 50% от своей прежней зарплаты — около 1500 долларов США, что эквивалентно 120 тысячам рублей в месяц.

Когда россиянин упомянул, что в его стране пенсионные выплаты в среднем составляют около 16 тысяч рублей, японцы, как он выразился, были крайне удивлены и даже потрясены. Они не могли понять, как можно выжить на такие суммы, особенно людям, которые всю жизнь честно трудились.

По мнению японцев, такие выплаты не соответствуют ни усилиям, ни вкладу, который человек делает в экономику за десятилетия работы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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