Новая система видеонаблюдения против воровства: покупки на кассах самообслуживания находятся под контролем

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская сеть магазинов Sainsbury's ввела новые меры для борьбы с кражами на кассах самообслуживания.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

Теперь, если покупатель не отсканирует товар, система предупреждает: "Похоже, что последний товар не прошел сканирование. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно отсканировали его".

Эта инициатива была запущена после роста числа краж, которые в прошлом году составили более 516 000 случаев.

Реакция покупателей на нововведения была смешанной. Некоторые выражают недовольство, например, один человек получил предупреждение за "слишком легкий" пакетик базилика. Другие шутят, что теперь могут узнать о своих ошибках при упаковке.

По словам источников в розничной торговле, система работает как сдерживающий фактор для воров.

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли, такие преступления обходятся компаниям в 2 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно, передает The Sun.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.



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